Ankara'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

31 Aralık 2022 Cumartesi, 22:51

Ankara'nın Mamak ilçesinde, silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mamak'taki İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan olayda, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.