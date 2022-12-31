Ankara'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'da bir kafe önünde yaşanan silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

AA
31 Aralık 2022 Cumartesi, 22:51
Ankara'da silahlı saldırı: 3 ölü, 1 yaralı
Abone Ol google-news

Ankara'nın Mamak ilçesinde, silahlı saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

Mamak'taki İmam Alim Sultan Caddesi'nde bulunan bir kafenin önünde silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Henüz belirlenemeyen nedenle yaşanan olayda, hastaneye kaldırılan 4 kişiden 3'ünün yaşamını yitirdiği belirtildi. Yaralanan 1 kişinin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. 


Ankara saldırı silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler