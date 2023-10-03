Ankara'da sokak ortasında çatışma!
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde sokak ortasında yaşanan çatışma anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgilere göre olay, akşam saatlerine Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi 2141. Cadde'de meydana geldi. Otomobil ile gelen bir şahıs, cadde üzerinde bulunan bir kişiyle bilinmeyen bir nedenle silahlı çatışmaya girdi. Olay sonrası otomobille gelen şahıs aracına binerek gitti. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çatışma, bölgede yaşayanlarda paniğe sebep olurken, o anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayşenur Arslan gözaltına alındı!
- Halk TV'den 'Ayşenur Arslan' kararı
- Memur ve emekli maaşlarında zam oranı belli oldu
- Ayşenur Arslan serbest bırakıldı
- Enflasyon yılın zirvesinde!
- Erkan'dan '500 TL' çıkışı!
- ENAG eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Biz kimin aracının deposunu dolduruyoruz?
- Bahçeli'den kürsüde 'Soylu' mesajı
- Polis, tartıştığı öğretim görevlisi kadını öldürdü