Ankara'da terör operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alınmasına karar verildi.

İHA
Yayınlanma: 19.09.2023 - 09:05
Ankara'da terör operasyonu: 9 kişi gözaltına alındı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında; PKK/KCK/YPG/PYD silahlı terör örgütü adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 9 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Terör örgütü

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