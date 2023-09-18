Son dakika... MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:00

Güncelleme: 18.09.2023 - 15:00

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.