Son dakika... MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

DHA
Yayınlanma: 18.09.2023 - 15:00
Son dakika... MSB duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde, saldırı hazırlığındaki 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Tek amaçları bölgeyi kana bulamak olan PKK/YPG'li teröristlere hak ettikleri gibi müdahale etmeye devam ediyoruz! Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hale getirildi" denildi.

 


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