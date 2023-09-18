Son dakika... Bakan Yerlikaya duyurdu: 1'i kırmızı, 1'i turuncu, 1'i gri kategoride 4 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Yerlikaya, aralarında kırmızı, turuncu ve gri kategoride arananların da bulunduğu 4 teröristin, Diyarbakır Kulp'ta etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i de gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
X'ten açıklama yapan Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
"Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;
Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.
Etkisiz hale getirilen teröristlerin:
BTÖ’nün sözde- Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI Kategori'de aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer;
BTÖ’nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar TURUNCU Kategori'de aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile
Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel DEMHAT isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam etmektedir."
DİYARBAKIR KULP’TA ;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 18, 2023
?? 1??’İ KIRMIZI,
?? 1??’İ TURUNCU VE
?? 1??’İ DE GRİ KATEGORİDE OLMAK ÜZERE TOPLAM
4??TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ??
Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki:
“SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNCEYE KADAR MÜCADELEMİZE AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ!… pic.twitter.com/HmexSgoDw7
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