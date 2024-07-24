Yayınlanma: 24.07.2024 - 22:46

Güncelleme: 24.07.2024 - 22:46

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, ulaşım ücretlerine önümüzdeki ay zam gelecek. Toplantıda, toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam kararı alındı. Peki, Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar?

ÖĞRENCİ VE TAM BİLET FİYATI NE KADAR?

Yeni tarifeye göre, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL oldu.

Zamlı tarife 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.