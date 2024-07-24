Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar?
Ankara'da toplu taşıma ücretleri artırıldı. Elektrik Gaz Otobüs Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan açıklamada ulaşım ücretlerine en son 24 Temmuz 2023 tarihinde zam yapıldığı hatırlatıldı. Peki, Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar?
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında alınan yeni karara göre, ulaşım ücretlerine önümüzdeki ay zam gelecek. Toplantıda, toplu taşıma ücretlerine yüzde 40 zam kararı alındı. Peki, Ankara'da toplu taşıma zammı ne zaman başlayacak? Öğrenci ve tam bilet fiyatı ne kadar?
ÖĞRENCİ VE TAM BİLET FİYATI NE KADAR?
Yeni tarifeye göre, tam bilet 21 TL, öğrenci bileti 10,50 TL, öğrenci abonmanı ise aylık sınırsız 300 TL oldu.
Zamlı tarife 1 Ağustos 2024 Perşembe günü itibarıyla geçerli olacak.
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