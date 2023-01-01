Ankara'da 'yarı çıplak' gezen yurttaş gözaltına alındı

Ankara'da Kızılay'da yarı çıplak şekilde gezdiği görülen alkollü bir yurttaş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

İHA
01 Ocak 2023 Pazar, 07:52
Ankara'da 'yarı çıplak' gezen yurttaş gözaltına alındı
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Ankara Kızılay'da alkollü olduğu iddia edilen bir yurttaşın yarı çıplak şekilde gezdiği görüldü.

Yurttaşların polise bilgi vermesi sonucunda şahıs gözaltına alındı.


Ankara çıplak Alkol

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