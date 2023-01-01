Ankara'da 'yarı çıplak' gezen yurttaş gözaltına alındı
Ankara'da Kızılay'da yarı çıplak şekilde gezdiği görülen alkollü bir yurttaş, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ankara Kızılay'da alkollü olduğu iddia edilen bir yurttaşın yarı çıplak şekilde gezdiği görüldü.
Yurttaşların polise bilgi vermesi sonucunda şahıs gözaltına alındı.
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