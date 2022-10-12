Ankara'daki Gezi Davası'na yine erteleme: Duruşma üç dakika sürdü
Ankara’daki Gezi Davası’nın bugünkü duruşmasında karar çıkması beklenirken mahkeme duruşmayı 1 Aralık’a erteledi. Toplam 26 sanığın olduğu davada daha önce ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren cumhuriyet savcısının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmişti.
Ankara’daki 26 sanıklı Gezi Davası’nda, daha önce ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 25 sanığın beraat ettirilmesi yönünde görüş bildiren savcının iki yıl sonra mütalaasını değiştirerek sanıklara bu suçtan da ceza verilmesini talep etmişti. Davanın duruşması bugün Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.
Celse arasında verilen kararla mahkeme heyetinden iki üyenin değiştiği ve sanıklardan biri hakkında başka bir dosyadan bir açık, iki gizli tanık ifadesinin bu dava dosyasına eklendiği öğrenildi.
DURUŞMA ÜÇ DAKİKA SÜRDÜ
Toplam üç dakika süren bugünkü duruşmada mahkeme heyeti, gelmeyen sanık avukatlarının mazeretlerinin kabulüne ve dosyaya ifadesi eklenen açık tanığın bir sonraki celsede sanıkla yüzleştirilmesine karar vererek duruşmayı 1 Aralık’a erteledi.
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