Ankara'daki halk otobüsü esnafından açıklama: 'Tartışmalar büyüdü...'

Yayınlanma: 25.09.2023 - 16:18

Güncelleme: 25.09.2023 - 16:31

Tüm Özel Halk Otobüsleri Kooperatifleri Birliği (TÖHOB) Genel Başkanı Kurtuluş Kara, TÖHOB ile EGO arasında yaşanan şehit ve gazi yakınları ve basın mensupları dışındaki 22 grubu kapsayan ücretsiz biniş kartı sahiplerini taşımama kararına ilişkin gelişmelerle ilgili basın toplantısı düzenledi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP Ankara İl Kongresi'nde, "Gerekirse araçları biz Belediye olarak satın alırız" dediğini ifade eden Kara, esnafla belediyenin anlaşması durumunda araçlarını devretmeyi düşünebileceklerini söyledi.

"TARTIŞMALAR BÜYÜDÜ"

Kara, bugün gelinen sürece ilişkin de şunları ifade etti:

"Baktık ki araçlarımız EGO Genel Müdürlüğü Parkı'na gitmeye başladı. Vatandaşlarımızla personellerimiz arasında tartışmalar büyüdü. Dedik ki bir çözüm alınana kadar çalışmaya devam edelim, Ankaralı vatandaşlarımız mağdur olmasın, büyüklerimiz, ücretsizler, vatandaşlarımız, 65 yaşlarımız da mağdur olmasın dedik. Bugün tüm ücretsizler eski düzendeki gibi geçerlidir."

Kara, araçların belediyeye satılmasının haricindeki diğer çözüm alternatiflerini görüşmek üzere de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile Belediye Meclisi'ndeki 4 Grup Başkanvekilinin bir araya gelmesini istediklerini dile getirdi.

VATANDAŞLARIMIZI MAĞDUR EDEMEYİZ

"1 Ekim'e kadar bu konunun çözüleceğine inanıyoruz. Vatandaşlarımızı da mağdur edemeyiz" diyen Kara, 1 Ekim'den sonra kontak kapatmayacaklarını ifade etti.

Kara, "Araçları Ankara Büyükşehir Belediyesine devredersek, Belediye Başkanımızdan çalışan personellerimiz ile mal sahiplerine öncelik iş hakkı sunulmasını rica edeceğiz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 4 siyasi partimizin il başkanlarını bu hafta gezeceğiz, Ankara halkına müjdeli bir haber vereceğiz" diye konuştu.

"ÇÖZÜM ÜRETİLECEĞİNE İNANIYORUZ"

Ankara Özel Halk Otobüsleri Esnaf Odası Başkanı Ercan Soydaş da Ankara'da son günlerde ulaşımla ilgili yaşananlarla ilgili vatandaştan özür dileyerek şunları kaydetti:

"Artan maliyetler, salgın nedeniyle bu sektör bir kriz yaşıyor. Belediyeler Kanunu'nda 'Belediyeler ücretsiz ve indirimi taşımadan faydalanan yolcular için gelir desteği ödemesi yapabilir' şeklinde bir madde var. Büyükşehir Belediyesi de 3 yıldır bu desteklere devam ediyordu. UKOME kararıyla alınan ücret tarifesi, EGO Genel Müdürlüğü araçlarında neyse özel halk otobüslerinde de o. Dolayısıyla o rakamlarda bu işin dönmeyeceğini, toplu ulaşımdan haberdar olan herkes bilir. Çünkü özel sektör araçları kendi giderlerini sadece yolculuk gelirleriyle karşılıyor ve bu desteklerle şimdiye kadar ayakta kaldılar."

Soydaş, taleplerini ve çözüm önerilerini ilettiklerini belirterek, "Bir çözüm üretileceğine de inanıyoruz. Çünkü sadece Ankara değil Türkiye geneli sıkıntıda. İnşallah hem belediye kanadında hem hükümet kanadında bu sorun çözülecek. Esnafımızın, vatandaşların, belediyelerin mutlu olduğu bir formül üretilecek. Parka çekilen 21 aracımızı da aldık, şu anda aktif çalışıyor bütün araçlar." ifadelerini kullandı.