Son dakika... İETT otobüsü tramvaya çarptı!

Son dakika haberi... T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.

DHA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 16:41
Son dakika... İETT otobüsü tramvaya çarptı!
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