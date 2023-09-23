Son dakika... İETT otobüsü tramvaya çarptı!
Son dakika haberi... T1 Kabataş- Bağcılar Tramvay Hattı'nın Fındıklı durağında İETT otobüsü tramvaya çarptı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza nedeniyle Karaköy istikametinde yoğunluk oluştu.
AYRINTILAR GELİYOR...
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Her an 7 büyüklüğünde...'
- Telefona gelen link...
- Sınıf geçmede yeni düzenleme! O dersi 70 olmayan kalacak
- Soylu için bir tasfiye kararı daha!
- Erdoğan'ın acı günü
- Eyüpspor, durdurulamıyor!
- Sokaktaki tablo değişiyor...
- Ünlü oyuncu Murat Ünalmış evlendi
- Ehliyet alma yaş sınırı düşürülüyor!
- Rönesans Rezidans davasında yeni gelişme!