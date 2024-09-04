Ankara'daki 'iş cinayeti' ile ilgili 2 kişi tutuklandı

Yayınlanma: 04.09.2024 - 13:38

Güncelleme: 04.09.2024 - 13:41

Ankara’nın Sincan ilçesinde 2 Eylül'de bir apartman inşaatının 12’nci katındaki iskelenin kırılması sonucu 3 işçi zemin kata düşerek yaşamını yitirdi. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında alınan bilirkişi kurulu ön raporuna göre, olayda kusurlu oldukları tespit edilen şüpheliler F.Ş, H.A, O.Y, F.A, H.Ç. ve L.F. aynı gün gözaltına alındı.

Başsavcılığın yaptığı açıklamaya göre, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden H.Ç. ve L.F. isimli şüpheliler sevk edildikleri Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğince "taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan tutuklandı.

Öte yandan, O.Y. ve F.A. isimli şüpheliler hakkında konutu terk etmemek, H.A. ve F.Ş. isimli şüpheliler hakkında ise yurt dışı çıkış yasağı ve belirli günlerde belirlenen yerlere başvurmak suretiyle adli kontrol tedbirlerine hükmedildi. Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.