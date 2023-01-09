Ankara'dan Brezilya'ya 'dayanışma' mesajı: Şiddet eylemlerini kınıyoruz

Yayınlanma: 09.01.2023 - 12:10

Güncelleme: 09.01.2023 - 12:10

Brezilya’da başkanlık seçimlerini kaybeden sağcı Jair Bolsonaro’nun taraftarlarının başkentteki Kongre binasını ve başkanlık sarayını basmasına karşı Ankara'dan da tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva liderliğindeki hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesine yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

Bakanlık açıklaması şöyle:

“Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva liderliğindeki Hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesi’ne yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz. Ülkede halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunması önem taşımaktadır. Bu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva Hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğumuzu ifade ediyoruz.”





