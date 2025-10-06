Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasıyla, hattın yolcu güvenliği öncelenerek işletmeye kapatıldığı duyuruldu. Peki, Ankaray kapalı mı? 6 Ekim Pazartesi Ankaray ne zaman açılacak?

ANKARAY KAPALI MI, KAPATILDI MI, NE ZAMAN AÇILACAK?

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, Ankaray işletmesinin geçici olarak kapatıldığını, söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verildiğini duyurdu.

EGO'dan yapılan açıklamada, Ankaray işletmesinin kapatılmasına ilişkin şunlar kaydedildi:

"Ankaray Emek İstasyonu'nda meydana gelen patinaj nedeniyle, yolcu güvenliği öncelenerek hattın kontrolü ve gerekli işlemlerin yapılabilmesi için Ankaray işletmesi geçici olarak kapatılmıştır. Söz konusu güzergahta EGO otobüsleriyle hizmet verilmektedir. Çalışmaların tamamlanmasının ardından seferlerimiz yarın planlandığı şekilde devam edecektir."