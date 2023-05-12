Ankara'yı hareketlendiren gelişmeler: 'AKP'ye yakın şirketler, süreyi yeni planlar için kullanmayı amaçlıyor'

Yayınlanma: 12.05.2023 - 12:15

Güncelleme: 12.05.2023 - 12:25

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere 2 gün kala Ankara kulisleri de oldukça hareketli. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin cumhurbaşkanı adaylığından çekilmesi gündeme bomba gibi düştü.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, son günlerde iktidar partisindeki 'telaş ve öngörememe' halinin çok belirginleştiğini belirtti.

"Ankara’da gece mesaisi" başlıklı yazısında Babacan, AKP’ye çalışan veya yakın duran araştırma şirketlerin bir süre önce AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı birinci turda kazanıyor göstermekten vazgeçtiğini belirtti.

Babacan yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Önceki gün akşam saatlerinde Ankara’da başlayan hareketlilik, dünkü gelişmelerin habercisi oldu. Saat 21.00’de önce Konda şirketinin yaptığı son anket, ardından Memleket Partisi’ndeki olağanüstü toplantı haberi düştü telefonlara. Gazeteciler ve siyasiler arasında akşam saatlerinde hızlı bir telefon trafiği yaşandı. Ve AKP’nin kabusu olabilecek gelişme yaşandı.

GECE TELEFON TRAFİĞİ

Muharrem İnce’nin adaylıktan çekilme kararı birinci turda kazanacağını savunan Millet İttifakı’nı daha da rahatlattı. Kıl payı sonuca kıyasla daha rahat bir sonuç beklentisi arttı. Bütün bunlar olurken, Cumhur İttifakı’nın zaten kötü olan ruh hali, iyice bozuldu. Sandıklar açılmadan kimse kesin konuşamaz ama zaten sıkıntılı olan AKP’liler arayışa girdi. Ne sahte organizasyonlar, ne medya hakimiyeti, ne subliminal mesajlar, iktidar yorgunu kitleyi etkilemişe benziyor.

TELAŞ VE ÖNGÖREMEME

Gelişmeleri iki gün öncesinden olarak analiz edersek, son günlerde AKP’deki ‘telaş ve öngörememe’ hali çok belirginleşmişti. AKP’ye çalışan veya yakın duran araştırma şirketler, bir süre önce Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı birinci turda kazanıyor göstermekten vazgeçti. Tüm stratejinin zaman kazanmak ve seçimin ikinci tura kalmasını sağlamak üzerine kuruldular. İki haftalık süreyi yeni planlar için kullanmayı amaçlıyorlar."