Cumhuriyet Gazetesi Logo
Kadın seçmenler yanıtladı: Bu pazar seçim olsa hangi parti önde?

Kadın seçmenler yanıtladı: Bu pazar seçim olsa hangi parti önde?

10.08.2025 13:02:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Kadın seçmenler yanıtladı: Bu pazar seçim olsa hangi parti önde?

Ağustos ayında yapılan ve yalnızca kadın seçmenlerle gerçekleştirilen, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" anketi yayımlandı. Ankette CHP, birinci sırada yer aldı.

ORC Araştırma, 4-7 Ağustos tarihlerinde 2 bin 320 kadın seçmen ile bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi.

Ankette katılımcılara, "Bu pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Anket sonuçlarına göre, kadın seçmenlerin siyasi parti tercihlerinde, genel tercihlere göre partiler arasındaki farkın daha açık olduğu görüldü.

CHP AÇIK ARA ÖNDE

Ankete katılan kadınların yüzde 35,2'si CHP'ye oy vereceğini belirtti.

CHP'yi en yakın takip eden AKP'nin oranı ise yüzde 29,1 oldu.

İki parti arasındaki fark dikkat çekerken diğer partilerin oy oranı ise şu şekilde yer aldı:

  • MHP: Yüzde 6,3
  • DEM Parti: Yüzde 5,9
  • İYİ Parti: Yüzde 5,3
  • Zafer Partisi: Yüzde 5,0
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,5

İşte anket sonuçları:

Image

İlgili Konular: #seçim anketi