'Anketlerin Anketi' son sonuçları paylaştı: İlk turda bitmese bile...

Yayınlanma: 03.05.2023 - 11:25

Güncelleme: 03.05.2023 - 11:25

Seçimlere 11 gün kala kamuoyu anket çalışmalarını merakla takip ediyor. Türkiye Raporu, Cumhurbaşkanlığı ve Genel Seçimler için 14 farklı araştırma şirketi tarafından yapılan anketlerin ortalamasını paylaştı.

"Anketlerin Anketi" nisan ayı verilerine göre, Millet İttifakı’nın ortak Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminin birinci turunda yüzde 47,64 oy oranına ulaştı. AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Kılıçdaroğlu'nu yüzde 44,22 ile takip etti. Muharrem İnce yüzde 5.37, Sinan Oğan yüzde 2.78 oy aldı.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda 7 anket şirketinin ortalaması alındı. Buna göre, Kılıçdaroğlu yüzde 52, Erdoğan yüzde 47,97 oy aldı.

Milletvekilli seçiminde ise yedi araştırma şirketinin anketlerinin ortalaması alınarak elde edilen sonuçlar şu şekilde oldu:

Cumhur İttifakı: Yüzde 42.8

Millet İttifakı: Yüzde 38.6

Emek ve Özgürlük İttifakı: Yüzde 11.9

Memleket Partisi: Yüzde 3

Diğer: Yüzde 3.7