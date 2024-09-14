Cinayet dedektifi ve emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba Cumhuriyet'e konuştu: ‘Anne çok şey biliyor ama söylemiyor’

Yayınlanma: 14.09.2024 - 04:00

Güncelleme: 14.09.2024 - 06:40

Narin Güran cinayetinde şüphelilerin ifadelerine ilişkin çelişkiler sürerken Cumhuriyet emekli polis İsa Altun ve cinayet dedektifi ve emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba ile konuştu.

Yaşanan çelişkileri anlatan Altun, “Narin’in babası Bismil’e gidiyor. Çocuğun kaybolduğu saat muhtemelen 15.20 ile 15.30 arası. Babanın aranması ise 19.00. Bir baba, bir çocuk kaybolmuşsa 4.30-5 saat sonra aranmaz. Annenin bu konuda verdiği cevaplar ise ‘bilmiyorum, haberim yok, bilgim ve bu konuda görgüm yok’ Anne Yüksel Gürhan’ın tutuklanması, soruşturmayı sekteye uğratması, delilleri karartması, mahkeme sürecinde mahkemeye yardımcı olmamasından dolayı. Aslında bir itiraf olsa belki de alabileceği bir cezadan kurtulacak. Dolayısıyla burada annenin ihmali söz konusu. Anne çok şey biliyor ama söylemiyor” dedi.

Cinayet dedektifi ve emekli cinayet büro amiri Savaş Kurtbaba ise “Bu amcanın arkasında ciddi bir siyasi güç var. Bu adam çok zeki, onun da üstünde bir üst akıl var. Hâlâ cezaevinden yönetiyor. Topu Nevzat’a çevirdi” diye konuştu. Çelişkileri ilişkin konuşan Kurtbaba şöyle devam etti: “8 yaşında bir çocuğa pedagog eşliğinde yalan söyletebiliyor, ‘Ben saat 18.57’de Narin ile beraberdim’ diyor. Bir sonraki ifade de çocuk doğruyu söylemek zorunda kalıyor. Amcası yanlış ifade verdirmiş. Her şey amcanın söylediği iki kelimeye bakıyor. Ancak delillerin saptanmasından sonra amcanın çözüleceği kafamda yer ediyor. Amca çözüldükten sonra bu ‘bilmiyorum, görmedim’ diyenler, ifade vermek isteyecekler.”

Amca Salim Güran’dan para karşılığında Narin’in cesedini çuval içinde götürüp gömdüğünü itiraf eden Nevzat Bahtiyar’a ilişkin de konuşan Kurtbaba, “Çocuğun ağzından öldükten sonra sıvı salınımı devam ediyor. Bunu fark eden Salim benzinciye gidip ıslak mendil alıyor. Benzin istasyonunda çalışan bir çocuk insan silüetinde battaniyeye sarılmış bir cismin arabanın ön tarafında emniyet kemeri takılmış bir vaziyette oturduğunu fark ediyor. Salim zeki bir adam ama onun hesaplamadığı bu olay oldu. Yoksa amca ikinci bir kişiyi bu olaya dahil etmeyecekti” dedi.

DELİLLER VAR

Bahtiyar’ın yakalanmasına ilişkin konuşan Kurtbaba, “Salim’e cezaevindeyken görüş izni verdiler. Aileden de birileri gitti. Niye verdiler? Çünkü takip etmek için verdiler. O kişiler Nevzat Bahadır’la irtibata geçtiler. Bahadır’ı böyle bulduk. Kolluk Bahadır’ı bulduğunda ‘Bu adam siyasi gücünü kullanmaya başladı, cesaret edemedim çünkü beni kimse koruyamaz’ dedi. Bu ilk ifadesi. Bu amca cezaevinde yeni taktikleri de sisteme soktu. Ben ifadeyi değiştireceğini canlı yayında söyledim ve değiştirdi de. Şimdi de yeni bir amca çıktı ve herkes mikrofon uzatmaya başladı. Cezaevinden almış oldukları söylemlere göre yeni bir hareket kabiliyeti ortaya çıkarmaya başladılar ve bu işi Nevzat’a yüklemeye çalıştılar” ifadelerieni kullandı.

“İki tane önemli delilimiz var” diyen Kurtbaba bunun birisinin Narin’in ağabeyinin kolundaki diş izi diğerinin ise tırnak izleri olduğunu dile getirdi. Kurtbaba sözlerini şu şekilde noktaladı: “Cenaze ne kadar bozulmuş da olsa, çürümeye yüz de tutmuş olsa tırnak altındaki doku parçaları kendini koruyabiliyor. Diyarbakır’da otopsi esnasında ağız kalıbı alındı. Şimdi kızımızdan çıkan diş kalıplarıyla karşılaştıracaklar o tek diş izini.”