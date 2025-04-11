Anne kedi motor kısmında doğurdu, itfaiye seferber oldu
Şanlıurfa’da bir otomobilin motor bölümünde doğum yapan anne kedinin 5 yavrusu, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Yavrular, annelerinin ulaşabileceği güvenli bir alana bırakıldı.
Şanlıurfa’da bir kedinin otomobilin motor kısmında doğurduğu 5 yavru, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün Şanlıurfa’nın Karaköprü ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi’nde yaşandı.
İddiaya göre, sabah işe gitmek isteyen bir vatandaş, otomobiline bindiği sırada motor kısmından kedi sesi geldiğini fark etti. Kaputu açan sürücü, içerisinde yavru kedilerin olduğunu görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine giden ekipler, uzun süren çalışmanın ardından 5 yavru kediyi çıkartmayı başardı. Annesinin ulaşabileceği bir yere bırakılan yavru kedilere su ve süt verildi.
Yapılan araştırmada anne kedinin otomobilin motor kısmında doğum yaptığı öğrenildi.
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