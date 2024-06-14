Anne – oğulun ayrı ev tartışmasını ara bulucu çözdü

Yayınlanma: 14.06.2024 - 10:49

Güncelleme: 14.06.2024 - 10:50

İzmir Buca’da ailesiyle yaşayan Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Ozan Kurt (18), arkadaşlarıyla ayrı eve çıkmaya karar verdi. Ozan Kurt ile annesi Yeliz Kurt arasında bu nedenle tartışma yaşandı. İkili, sorunu çözmek için Müzakereci Arabulucular Derneği’ne başvurdu.

Dernek Başkanı Feridun Balcı, çatışmayı sonlandırmak için sözleşme önerisinde bulundu. Sözleşmeye göre Ozan Kurt, şu taahhütleri yerine getirmeyi kabul etti: “Ozan, ilk beş ayda 7000 TL anneden destek alacak, kendi geliri olursa olduğu kadar destekten düşülecek. Eylül 2024’e kadar güvenlik, sağlık, zaman ve para yönetimi becerilerini geliştirebilirse ayrı evde yaşama hakkı kazanacak, geliştiremez ise tekrar eve dönecek ve yeterince güçlendiğinde tekrar aynı deneyimi yaşayabilecek.”

GERİ DÖNDÜ

Arkadaşlarıyla yaşamaya başlayan Kurt, sözleşme şartlarını yerine getiremediği gerekçesiyle 2.5 ay sonra ailesinin evine döndü. Arkadaşlarıyla anlaşmazlıklar yaşadığını belirten Kurt, “Para yönetiminde takibi kaçırdım. Sıkışınca ailemin yardımını almak zorunda kaldım. Sözleşmeye uyamadığım için ailemin evine geri döndüm. Şu an her şey iyi. İyi ki de yaşadım, gördüm” dedi. Yeliz Kurt da ailelere ergenlerle yaşadıkları sorunları aşmak için müzakere yapmalarını tavsiye etti.

‘YAŞAM BECERİSİ’

Müzakereci Ara Bulucular Derneği Başkanı Balcı ise ara bulucunun yaptığı en önemli işin, tarafların farklı gördüğü resimleri birbirine göstermek olduğunu ifade ederek, “Bugün çocuğunuz bizimle müzakere ederek bir hedefini ve isteğini sonuna kadar bize karşı savunabilirse bu çocuk, yetişkin olduğunda iş hayatında yöneticilerine karşı, aile kurarsa partnerine karşı bu becerisini kullanacak. Müzakere becerisi çok önemli bir yaşam becerisidir” dedi.

GEÇERLİ VE HUKUKİ BİR SÖZLEŞME

Konuyu Milliyet’e değerlendiren Türkiye Barolar Birliği Ara Buluculuk ve Uzlaştırma Komisyonu Koordinatör Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Abdülbaki Çelebi de şunları söyledi: “İsteyen istediğiyle anlaşma yapabileceği gibi ara bulucu vasıtasıyla da yapabilir. Kişilerin hürriyetini bağlayıcı değilse, hukuka aykırı bir anlaşma değilse, bir engel yok. Bu da hukuka aykırı olmadığı için geçerli bir sözleşmedir. Avrupa’da çok değişik ara buluculuk yöntemleri olabiliyor. Ülkemizde zorunlu ara buluculuk var ama bu durum zorunlu değil, ihtiyari ara buluculuktur, kolaylaştırıcı bir yetkisi var. Ara bulucuların faydası şudur; taraflardan birinin aleyhine bir durum olduğunda, kişiyi uyarır ve hukuken yaratacağı sonuçları açıklar ve taraflardan birinin aleyhine bir durum varsa sözleşmeye eklemeyebilir.”