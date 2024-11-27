Anne ve babasını katleden sanığın cezası belli oldu, savunması 'pes' dedirtti

Yayınlanma: 27.11.2024 - 15:41

Güncelleme: 27.11.2024 - 15:41

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde bir yıl önce Emre Kaan Aktaş, anne ve babasını öldürdü. Çağlayan Adliyesi 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Emre Kaan Aktaş, Aile Bakanlığı avukatı ve taraf avukatları katıldı. Mahkeme, sanığın annesine karşı işlediği suçtan pişmanlığını ve yargılama sürecindeki olumlu tutumunu dikkate alarak 18 yıl 4 ay hapis cezası verirken, babasına karşı işlediği suçtan müebbet hapis cezasına hükmetti.

Önceki celselerde savunma yapan sanık Emre Kaan Aktaş, suçlamaları kabul ettiğini ve annesi ile babasını öldürdüğünü söyledi.

SUÇUNU KABUL ETTİ

Önceki Savunmasında Tutuklu Sanık Emre Kaan Aktaş, "Suçlamayı kabul ediyorum, doğrudur. Annemi ve babamı ben öldürdüm. Anlık bir öfke ile hareket ettim. Annem biraz önüne gelenle takılırdı. Babam bu durumu bilirdi ancak susardı. Ben bu konuyu babamla konuşmadım. Komşular bizim evin kapısına dayanırdı, annem sessiz bir şekilde 'Evde çocuklar var, şimdi olmaz' diyerek onları gönderirdi. Biz bunu duyardık. Babam bizler için sessiz kalıyordu. Annemin bu ilişkiler karşılığında para aldığını düşünüyorum" dedi.

Aktaş, annesinin küçük yaşlarda kendisini ve kardeşlerini hırsızlık olaylarına karıştırdığını da iddia ederek, annesine karşı uzun süre öfke duyduğunu belirtti.

"ANLAMADIĞIM BİR SEBEBLE ANNEMİ BIÇAKLAMAYA BAŞLADIM"

Tutuklu sanık Aktaş, "Olay günü uyuyordum. Akşama doğru uyandım. Hiçbir ilaç ya da uyuşturucu kullanmam. O gün alkolün etkisinde de değildim. Annem evdeydi. Anlayamadığım bir sebeple mutfaktan bıçağı aldım ve annemi bıçaklamaya başladım. Kaç kez vurduğumu hatırlamıyorum. Annemin sırtından bıçaklamaya başladım. Kendimi kaybetmiştim. Ellerimi kesmişim, balkondan atlamışım, sırtımı yere vurmuşum. Bunları hiç hatırlamıyorum. Annemi öldürdükten sonra cesedini banyoya taşıdım. Sebebini bilmiyorum. Önce kendimi temizledim, sonra yerdeki kanları temizledim" ifadelerini kullandı

"O ANKİ RUH HALİMLE BABAMI DA ÖLDÜRMÜŞ OLDUM"

Sanık Aktaş, babasını da eve geldiği sırada öldürdüğünü anlatarak, "Babam eve geldiğinde yerdeki kanları gördü ve 'Ne oldu?' diye sordu. O anda ona saldırdım. Direkt boğazını kestim. Kaç kez bıçakladığımı hatırlamıyorum. Babamın bana karşı hiçbir kusuru yoktu, şiddet uygulamazdı. Ancak o anki ruh halimle babamı da öldürmüş oldum. Şu anda büyük pişmanlık duyuyorum. Keşke yapmasaydım" dedi.

18 YIL 4 AY VE MÜEBBET HAPİS CEZASI

Mahkeme heyeti kararında, sanığın annesi Fatma Aktaş'a karşı işlediği kasten öldürme suçundan suç sonrası pişmanlık gösteren davranışlarını ve yargılama sürecindeki olumlu tutumunu dikkate alarak, 18 yıl 4 ay hapis cezasına hükmetti. Sanığın babası Rahmi Aktaş'a karşı işlediği kasten öldürme suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Ancak mahkeme, sanığın suç sonrası pişmanlık göstermesi ve yargılama sırasındaki davranışlarını göz önünde bulundurarak cezasını müebbet hapis cezasına çevirdi.

NE OLMUŞTU?

Bayrampaşa Kartaltepe Mahallesi'nde yaklaşık iki ay önce işten ayrıldığı öğrenilen Emre Aktaş, annesi Fatma Aktaş (40) ve babası Rahmi Aktaş'ı (57) bıçakla yaralamıştı. Daha sonra birinci kattaki evlerinin penceresinden apartmanın arka bahçesine atlayan Aktaş, polisi beklemeye başlamıştı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Aktaş çifti ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırılmıştı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Fatma ve Rahmi Aktaş kurtarılamamıştı. Polis, Emre Aktaş'ı apartmanın arka bahçesinde gözaltına almıştı. Olayın ardından tutuklanan Emre Aktaş hakkında açılan davada mahkeme kararını bugün açıkladı.