'Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde 4 Türk genci yarışacak

Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:35

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:35

Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen ve her yıl 3 binden fazla başvurunun yapıldığı 'Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'nde bu yıl yarışmaya hak kazanan sınırlı sayıdaki proje arasında 4 Türk genci de yer aldı.

Kerem Yörük, Yasir Atiş, Duygu Kesimoğlu ve Yiğit Bayram, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteklediği 'Sapan' adlı kısa filmle, 1960 yılından Fransa'nın Annecy kentinde düzenlenen ve her yıl 3 binden fazla başvurunun yapıldığı Annecy Uluslararası Animasyon Film Festivali'ne başvurdu. 4 genç, bu yıl 49'uncu kez 8-14 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivalde yarışmaya hak kazanan sınırlı sayıdaki proje arasında yer aldı.

7 dalda düzenlenen festivalin 'Gençler' kategorisinde yarışmacı listesine dahil edilen ve Anadolu bozkırında yaşayan küçük bir çocuğun ilk kez sapanla kuş vurması sonucunda yaşadığı travmayı konu eden film, kendi kategorisinde Lüksemburg yapımı A Walk into the Afterlife, Şili-Uruguay-Fransa ortak yapımı Capybaras, İngiltere yapımı Cardboard, ABD yapımı Snow Bear, Belçika-Fransa ortak yapımı The Carp and the Child, Kanada yapımı The Great Annual Part of the Creatures of the Moon, ABD yapımı Forevergreen, Brezilya yapımı Tsuru ve Belçika-Fransa-Hollanda ortak yapımı The Night Tunnel ile yarışacak.