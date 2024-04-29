Annenin şikâyeti üzerine baba ve üvey anneye dava açıldı: Çocuğa istismar iddiası

Yayınlanma: 29.04.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.04.2024 - 04:00

İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, baba S.B. ve eşi S.B., kötü muamele,sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı iddiasıyla yargılanıyor. İddianamede, şüpheli S.B. ile diğer şüpheli S.B’nin evli oldukları ve aynı adreste birlikte yaşadıkları, şüpheli S.B.’nin boşandığı eşi olan müşteki Ç. B.’nin kızı olan mağdur D.B.’yi teslim alarak evine getirdiği veya yanında bulundurduğu zaman dilimi içerisinde mağdurla yeterince ilgilenmediği, mağdura yönelik tehdit içeren sözler söylediği iddia edildi. Ayrıca S.B.’nin eşi olan S.B’nin de 8 yaşındaki Ç.B’ye sarkıntılık yapmak suretiyle istismarda bulunduğu öne sürüldü.

TANIKLAR İFADE VERDİ

İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde önceki günlerde görülen duruşmada tanıklar dinlenildi.

Biyolojik anne Ç.B.’nin şikayetiyle açılan davada, tanıkların bir kısmı, 8 yaşındaki mağdur D.B.’nin babası ve üvey annesi ile görüşmek istemediğini ve gittiğinde de ağlayarak döndüğünü iddia ederken, tanıkların bir kısmı ise herhangi bir olumsuz durum olmadığını savundu.

İstanbul Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savcı beraat mütalaasında bulunurken bir sonraki duruşma 29 Nisan’da görülecek.