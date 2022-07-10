Annesi ölen kuzuyu sahiplenen adam: Baba-kız gibiyiz
Mersin'de, köpeği kaybolan marangoz ustası Rıza Akyıldız, doğumu sırasında annesi ölen bir kuzuyu satın aldı.
Yenişehir ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Rıza Akyıldız, 7 yıldır beslediği köpeği kaybolunca farklı bir hayvanın bakımını üstlenme kararı aldı. Ramazan Bayramı'nda hayvan pazarına giden Akyıldız, annesinin doğumu sırasında öldüğü bir kuzuyu satın aldı.
Akyıldız, veterinerde kontrollerini yaptırdığı kuzuyu, daha sonra evi olarak da kullandığı marangoz atölyesine getirdi.
'Şirin' adını verdiği kuzuyu biberonla beslemeye başlayan Akyıldız, kuzuyu evladı gibi gördüğünü söyledi.
Çocukluğunun, hayvanların arasında geçtiğini anlatan Akyıldız, "Satın aldığımda 4 gün önce dünyaya gelmişti. Yarım biberon süt içiyordu. Herkes, 'Ölür, geri götür' dedi. Ne olursa olsun, şansımı denemek istedim. Baktım ve büyüdü. Şu anda kızım, 57-58 günlük. Baba kız gibiyiz. Evlat gibi aynı. Nereye gitsem arkamdan ayrılmaz. İki dakika beni görmeyince bağırmaya başlar" diye konuştu.
Akyıldız, haftada bir banyosunu yaptırdığı kuzusunun her şeyiyle yakından ilgilendiğini ve bir an olsun yanından ayırmadığını ifade etti.
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