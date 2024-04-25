Annesini öldürüp, babasını yaraladı: Akıl sağlığı yerindeymiş

Erzurum'da annesi Serpil Köşebent'i (57) boğazını bıçakla keserek öldürüp, babası Nevzat Köşebent'i (62) de yaraladığı suçlamasıyla 'ağırlaştırılmış müebbet' ve 13 yıldan 20 yıla kadar hapis istemiyle tutuklu yargılanan Ahmet Yavuz Köşebent'in (25) akıl sağlığı yerinde çıktı. Köşebent, duruşmada okunan sağlık raporunu kabul etmediğini söyledi.

DHA
Yayınlanma: 25.04.2024 - 11:47
Annesini öldürüp, babasını yaraladı: Akıl sağlığı yerindeymiş
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Olay, 13 Nisan 2023 günü saat 10.00 sıralarında Aziziye ilçesi Dadaşkent semti Özçağrı Apartmanı C Blok 1'inci kattaki dairede meydana geldi. Üniversite öğrencisi Ahmet Yavuz Köşebent, mutfaktan aldığı bıçakla yatakta uyuyan annesi Serpil Köşebent'in boğazını keserek öldürdü. 

Köşebent, gelen sesler üzerine odaya giren babası Nevzat Köşebent'i de defalarca yaraladı. Arbede sırasında Ahmet Yavuz Köşebent de elinden yaralandı. Nevzat Köşebent, yaralı halde karşı dairedeki komşusuna sığındı. 

Komşuları tarafından elindeki bıçağı alınan Ahmet Yavuz Köşebent’i, çağırılan polis ekipleri gözaltına aldı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli, hastanedeki tedavisinin ardından tutuklandı.

ANNESİNİ 5 YERİNDEN BIÇAKLAMIŞ

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın ardından hazırlanan iddianameyle Ahmet Yavuz Köşebent hakkında 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. İddianamede Köşebent için annesine yönelik eylemi nedeniyle 'üstsoya karşı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, babasına yönelik eylemi nedeniyle de 'üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi. 

İddianamede, Adli Tıp, olay yeri inceleme, kriminal inceleme, uzmanlık raporları ile sanık, şikayetçi ve bilgi sahiplerinin ifadeleri yer aldı. İddianamede, Serpil Köşebent'in otopsi raporuna göre 5 yerinden bıçaklandığı belirtildi.

RAPORU KABUL ETMEDİ

Davanın bugün görülen duruşmasında Ahmet Yavuz Köşebent için Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nden gelen rapor okundu. Raporda, sanık Ahmet Yavuz Köşebent'in 'öldürme ve teşebbüs' fiili yönünden cezai ehliyetinin tam olduğu belirtildi.

Tutuklu bulunduğu Iğdır S Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan Ahmet Yavuz Köşebent, hastanenin raporunu kabul etmediğini söyledi. Gösterilen yerde oturmayıp SEGBİS odasında dolaştığı için mahkeme başkanının uyardığı Köşebent, "Benim akli melekelerim yerinde değil, raporu kabul etmiyorum" dedi.

Sanık Avukatı Selim Geyik, başka bir hastaneden sağlık raporu alınmasını talep etti.

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını verdi. Sanığın kasten öldürme ve kasten öldürmeye teşebbüs suçu fiilini işlemeye ehliyetinin tam olduğunu belirten savcılık mütalaasında 'üstsoya karşı kasten öldürmek’ ve ‘üstsoya karşı kasten öldürmeye teşebbüs etmek' suçlarından cezalandırılmasını talep edildi. 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi, avukatın talebini reddederek, duruşmayı erteledi.


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