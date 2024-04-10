Husumetli oldukları muhtarı öldürüp, jandarmaya ateş açtılar!
Korkut'ta bayram günü husumetlileri olan muhtara evininin önünde silahlı saldırı düzenleyen baba ve oğulları, yakalanacaklarını anlayınca jandarmaya ateş açtı. Muhtar hastanede hayatını kaybederken, baba ise yakalanacağını anlayınca intihar etti.
Muş’un Korkut ilçesinde bağlı Akyıldız köyünde bayram namazının ardından dehşet anlar yaşandı.
İddiaya göre; Muzaffer Ö. ve üç oğlu, bayram namazı sonrası köy muhtarı Ferit Yasit’in (54) evine doğru gitti. Kapının önünde husumetlisi Muzaffer Ö. ve üç oğlunun silahlı saldırısına uğrayan muhtar Yasit, ağır yaralandı.
BABA İNTİHAR ETTİ!
İhbar üzerine olay yerine jandarma ile sağlık ekipleri sevk edilirken, saldırgan baba ve oğulları ise kaçtı. Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yasit yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, saldırganlar jandarma ekipleri tarafından kıstırıldı.
Jandarma ekiplerine ateş açan saldırganlardan biri yaralanırken, yakalanacağını anlayan baba Muzaffer Ö. ise silahı kafasına dayayarak intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü aktarıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dündar'dan Kılıçdaroğlu’na yanıt
- Her 4 kişiden biri enfekte!
- 'Millet dersinizi verdi, vermeye devam edecek'
- 'Dilim varmaz cehalet demeye...'
- 'Hatay seçimleri iptal olacak'
- 26 ölü, 3870 yaralı!
- Meral Akşener destekleyecek mi?
- MHP'li yeni başkan AKP'li başkanın borçlarını 'duyurdu'
- Filistin'den Türkiye açıklaması!
- 'Partinin başında kal' çağrısı