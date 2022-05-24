Annesinin telefonunu alan 2 yaşındaki çocuk, eve 31 çizburger söyledi

24 Mayıs 2022 Salı, 16:00

Teksaslı bir anne, 2 yaşındaki oğlu yanlışlıkla telefonundan 31 tane çizburger siparişi verince komşularına onlarca bedava çizburger dağıttı.

Independent Türkçe'nin CNN'den aktardığına göre; anne Kelsey Golden, pazartesi evden çalıştığını ve oğlu Barrett'ın oynamak için telefonu "çekmeye" başladığını söyledi.

Golden "Telefonun yansımasına bakmayı seviyor" dese de Barrett'ın o gün "ekrana basmaya, telefonu kolunun etrafında sanki hız treniymiş gibi sallamaya başladığını" ekledi.

Annenin fark etmediği şeyse telefonun kilidinin açık olduğu ve oğlunun yemek teslimatı uygulaması DoorDash'ten eve 31 tane çizburger sipariş etmeyi başardığıydı.

BİLDİRİM GELİNCE ANLADI

Golden neler olup bittiğini ancak telefonuna siparişin normalden uzun sürdüğünü belirten bir bildirim gelince anladığını söyledi.

Bildirim Golden'ı gafil avladı çünkü bazen diğer çocuklarının paketlenmiş öğle yemeklerini DoorDash'ten sipariş verse de o gün öyle yapmamıştı. Sipariş alıp almadıklarını öğrenmek için çocukların okulunu aradı fakat çalışanlardan biri sipariş gelmediğini söyledi.

Golden, "Bunu söylediği anda dışarıda, verandada Barrett'la oynuyordum" dedi.

"Bir araba yanaştı ve 'Ne?' dedim."

Golden, "Böylece arabanın yanına gittim ve arabadaki kadın kocaman bir McDonald's paketi çıkarıp '31 çizburger?' diye sordu" diye devam etti.

"Aman Tanrım, bunu gerçekten yaptı diye düşündüm."

Annesi, yüzde 25'lik "gerçekten bonkör" bir bahşiş veren Barrett'ın, sipariş bedelini 91,70 dolara çıkardığını söyledi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Golden çözümü çizburgerleri Facebook üzerinden arkadaşlarına ve komşularına dağıtmakta bulurken gönderisi viral oldu.

Barrett'ın annesi Facebook gönderisine "İlgilenen varsa 31 tane bedava McDonald's çizburgerim var" diye yazdı.

Görünüşe göre iki yaşındaki oğlum Doordash'ten nasıl sipariş vereceğini biliyor. Golden, çizburgerleri alanlar arasında siparişlerin 6'sına talip olan hamile bir anne olduğunu ve kalan burgerlerin en yakın komşularına dağıtıldığını söyledi.

Kadın, McDonald's'ın yerel şubesinin daha sonra Barrett'la kendisini maskotlarla tanışmak, fotoğraf çekmek ve bedava tavuk nugget yemek için cuma günü şubeye davet ettiğini ekledi.