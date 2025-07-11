Antalya açıklarında 2 bin yıllık batıktan eşsiz tarihi eserler çıktı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 28 Haziran’da yapılan basın açıklamasına göre, 'Seramik Batığı' olarak adlandırılan bu arkeolojik keşif, M.Ö. 2. ile M.S. 1. yüzyıllara tarihleniyor.

Su altı arkeologları, batık alanında tabaklardan kaselere kadar uzanan yüzlerce seramiği gün yüzüne çıkardı.

Fotoğraflarda, arkeologların bu çömlekleri hayranlıkla incelediği görülüyor.

Uzmanlar, bazı tabak ve kaselerin kenarlarının kırık olmasına rağmen orijinal görünümlerini büyük ölçüde koruduklarını belirtti.

NASIL BU KADAR İYİ KORUNDULAR?

Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerine göre, bu olağanüstü korunmuşluk, dönemin insanlarının taşımacılık sırasında seramikleri büyük bir özenle paketlemesine dayanıyor.

Dalışa bizzat katılan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Patara’dan Mersin’e kadar uzanan kıyı şeridinde en az 400 gemi batığı bulunduğunu ve bu alanlarda yoğun bir bilimsel çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Ersoy, basına demecinde, "Bu keşifler, sadece bilimsel açıdan değil, turizm açısından da büyük fırsatlar sunuyor" dedi.

SON ZAMANLAR KEŞFEDİLEN BATIKLAR

Bu son bulgu, dünya genelinde artan tarihi gemi batığı keşiflerine bir yenisini daha ekledi.

Haziran ayında Fransız araştırmacılar, rekor derinlikte 16. yüzyıla ait bir gemi batığı buldu.

Aynı ay içinde Avustralyalı araştırmacılar ise Kaptan James Cook’un efsanevi gemisinin Rhode Island’daki kesin batış noktasını tespit ettiklerini açıkladı.