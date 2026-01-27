Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek hakkında 702 sayfalık iddianame hazırlandı: Rüşvet yerine irtikap suçlaması!

Antalya siyasetinde büyük yankı uyandıran yolsuzluk soruşturmasında önemli bir aşama tamamlandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Temmuz 2025'te rüşvet almak iddiasıyla tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan CHP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in de bulunduğu 41 şüpheli hakkında 702 sayfalık iddianameyi mahkemeye sundu.

DW Türkçe’den Alican Uludağ’ın haberine göre; iddianamede, başlangıçta tutuklama gerekçesi olan "rüşvet" veya "ihaleye fesat karıştırma" suçlamaları yer almadı. Bunun yerine, kamu görevlisinin makam gücünü kullanarak baskı ve zorlamayla maddi menfaat elde etmesini düzenleyen "icbar suretiyle irtikap" suçu merkez alındı. Muhittin Böcek hakkında zincirleme şekilde "icbar suretiyle irtikap", "haksız mal edinme" ve "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması" suçlarından ceza talep edildi.

İDDİALARIN MERKEZİNDE OĞLU MUSTAFA GÖKHAN BÖCEK VAR

Savcılık, doğrudan Muhittin Böcek'in iş insanlarıyla para alışverişine dair somut delil bulamadı. Suçlamaların temelinde oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in eylemleri yer aldı. Gökhan Böcek'in, belediyeyle iş yapan iş insanlarından para ve malvarlığı temin ettiği, bu menfaatlerin babasının bilgisi dışında olmasının mümkün olmadığı savunuldu.

Öne çıkan iddialar şöyle:

İş insanı Yusuf Yadoğlu'nun, hakediş ödemelerinde sorun yaşamamak için Gökhan Böcek'in talebiyle Anadolu Reklam'a 8,5 milyon TL gönderdiği; bu paranın 2024 yerel seçimlerinde Böcek'in seçim çalışmalarına destek için kullanıldığı öne sürülüyor.

Gökhan Böcek'in boşandığı eşi Zeynep Kerimoğlu'na Casa Luna sitesinden alınan 30 milyon TL'lik daireyi Yadoğlu'na ödettiği iddia ediliyor.

Boşanma tazminatı olarak ödenen 80 milyon TL'nin, iş insanları Mete Yapal ve Bülent Çeken tarafından Finike Döviz'e gönderildiği; paranın bir kısmının dövize çevrilip Kerimoğlu'na aktarıldığı belirtiliyor. Kerimoğlu, paranın "düğün takılarını bozdurarak" geldiğini savunuyor.

Gökhan Böcek'in 2024 doğumlu oğluna dubleks daire alımı için 55 milyon 200 bin TL'nin aynı iş insanları tarafından ödendiği; dairenin oğul adına tescil edildiği ve eşi Zuhal Böcek'e oturma hakkı tanındığı kaydediliyor.

50 KİŞİYE TAKİPSİZLİK KARARI

Soruşturma kapsamında 50 kişi hakkında takipsizlik verildi. Bunlar arasında Genel Sekreter Cansel Tuncer, Yusuf Yadoğlu, Bülent Çeken, Mete Yapal, Ramazan Karabulut ve Rıdvan Güzel yer alıyor. Savcılık, bu isimlerin Gökhan Böcek'e menfaat sağladığı ancak buna karşılık haksız iş yapıldığına dair somut delil olmadığını belirtti. Bazı iş insanlarının belediyeden aldığı ihaleler (örneğin Yadoğlu'nun toplu taşıma ve temizlik ihaleleri) dosyada detaylandırıldı.

NE OLMUŞTU?

Dosya, İstanbul'daki Aziz İhsan Aktaş soruşturmasında tutuklu iş insanı Yusuf Yadoğlu'nun 24 Haziran 2025'te verdiği etkin pişmanlık ifadesiyle başladı. İfadesi sonrası serbest bırakılan Yadoğlu'nun iddiaları üzerine Antalya'da soruşturma başlatıldı ve Muhittin Böcek 5 Temmuz 2025'te tutuklandı. Gökhan Böcek ise Ağustos 2025'te aynı kapsamda tutuklandı.

İddianamenin mahkemece kabul edilmesi halinde yargılama süreci başlayacak.