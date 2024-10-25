Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı’na seçildi

Yayınlanma: 25.10.2024 - 17:00

Güncelleme: 25.10.2024 - 17:00

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 25 Ekim 2024 tarihinde İtalya’nın Roma şehrinde düzenlenen Cittaslow (Sakin Şehirler) Uluslararası Koordinasyon Komitesi toplantısında Türkiye’yi temsil etti. Şehirlerin sürdürülebilir uygulamalarla yaşam kalitesini artırmayı amaçlayan toplantı, Cittaslow ağına üye olan küresel temsilcileri bir araya getirdi. Toplantıda, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cittaslow Türkiye Ağı Koordinatörü Muhittin Böcek, oy birliğiyle Cittaslow Uluslararası Genel Başkan Yardımcılığı'na seçildi.

Komite toplantısında Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Cittaslow ağı için geleceğe yönelik vizyonunu içeren konuşma yaptı. Başkan Yardımcılığına seçilmesiyle birlikte, Türkiye’nin Cittaslow hareketine uluslararası platformda katkılarını genişletmeyi hedeflediklerini belirten Başkan Böcek, "Bu önemli görevi üstlenerek, Antalya’nın sürdürülebilir kentsel gelişim konusundaki kararlılığını ve Türkiye Cittaslow ağı içerisindeki öncü rolünü bir kez daha pekiştirdik. Antalya’nın Cittaslow hareketi çerçevesinde bir rol model olarak sürdürülebilirlik konusunda yeni standartlar belirlemeyi hedefliyoruz" dedi.

Cittaslow Uluslararası Koordinasyon Komitesi Toplantısı’nda Antalya delegasyonunda ayrıca Antalya’nın Cittaslow Metropol Projesi Koordinatörü Cansel Tuncer, Teknik Koordinatör Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç ve Cittaslow Türkiye Ağı Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy da yer aldı. Cittaslow Metropol Projesi Koordinatörü Cansel Tuncer, Antalya’nın mahalle bazlı sürdürülebilir kentsel gelişimine odaklanan "Metropol Projesi" ile ilgili bir sunum yaptı. Komite toplantısında ayrıca Cittaslow Türkiye Ağı Teknik Koordinatörü Lokman Atasoy da Türkiye Cittaslow ağındaki son gelişmeler ve gelecek perspektifler üzerine görüşlerini paylaştı. Teknik Koordinatör Zeynep Tuğçe Çiftçibaşı Güç de yerel toplulukların sürdürülebilir uygulamalarla güçlendirilmesini amaçlayan CittaPro Kapasite Geliştirme Programı hakkında bilgi verdi.