Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı

6.05.2026 17:19:00
Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET şirketine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edilen Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından; Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET'e yönelik soruşturma kapsamında aralarında iş insanlarının da olduğu 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 

34 kişiden 27'si gözaltına alındı. Hakkında gözaltı kararı olanlardan 2'sinin cezaevinde, 2'sinin yurt dışında olduğu, 3'ünün yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MUHİTTİN BÖCEK DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Emniyetteki işlemlerinin ardından pazar günü adliyeye sevk edilen 27 kişiden 14'ü tutuklandı. 11'i serbest bırakılırken, 2'si hakkında adli kontrol kararı verildi. 

Hakkında işlem yapılanların arasında; 'rüşvet' ve 'irtikap' soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve eski ANSET Genel Müdürü Cansel Tuncer de yer alıyor.

TABURCU EDİLDİ, TUTUKLANDI

Gözaltı kararı verilenler arasında yer alan Cansel Tuncer, sağlık sorunları nedeniyle bulunduğu Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. 

Gözaltına alınan Tuncer, ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Cansel Tuncer, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Tuncer, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. 

