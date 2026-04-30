Son dakika... Antalya'da çifte operasyon: Muhittin Böcek'in gelini Zuhal Böcek ile 34 kişi hakkında gözaltı kararı

Antalya güne iki ayrı operasyon haberiyle uyandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki ANSET’e yönelik operasyonda 34 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

MUHİTTİN BÖCEK'İN İSMİ DE LİSTEDE YER ALIYOR

Gözaltı kararı verilenler arasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılıp tutuklanan Muhittin Böcek de bulunuyor.

Belediyeye yönelik operasyonda hakkında gözaltı kararı verilen 34 isim şöyle:

Muhittin BÖCEK

Ahmet Atilla B

Orhan B

Necmettin T

Cansel TUNCER

Aydil Nalan B

Mehmet O K

Edip Kemal B

Vahdet N

İsmail O

Abdül Kadir K

Göktuğ K

Alper A

İlknur Ö

Aziz S

Alperen G

Köksal K

Kerem Kaya T

Nasrettin D

Ali Ekber E

Kadriye Aydın B

Çiğdem S

Mehmet Tolga A

İsa K

Hüseyin K

Hatice V

Gökmen S

Murat Erdi G

Kerem Y

Levent Ş

Mehmet Latif F

Cevdet M

Deniz Y

Durmuş Ali A

ZUHAL BÖCEK VE 2 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında da, aralarında Muhittin Böcek’in gelini Zuhal Böcek’in de bulunduğu 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

GÖRÜNTÜLERE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanıp, görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcekile ailesini hedef alan ve aile tarafından kendilerine ait olmadığı açıklanan görüntülerin sosyal medyada dolaşıma sokulması büyük tepki çekmişti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, söz konusu görüntülerin dolaşıma sokulmasına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.