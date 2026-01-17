Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 5 tutuklama

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Antalya Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

"Belediyeye bağlı Altyapı Yönetim ve Danışmanlık Ticaret A.Ş. (ALDAŞ) ve Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) üzerinden toplam 399 milyon 507 bin liralık kamu zararına yol açıldığı" iddiasıyla gerçekleştirilen yeni dalga operasyonda 14 kişi gözaltına alınmıştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 14 kişi, bugün adliyeye sevk edildi.

ASAT eski Genel Müdürü İbrahim Kurt, ALDAŞ Finans Müdürü Merve Doğruöz, ALDAŞ eski Genel Müdür Yardımcısı Murat Zeydanlı, ALDAŞ Muhasebe ve Ödeme Hizmetleri Kontrolörü Pınar Büyükçakıroğlu ile ALDAŞ Satış Pazarlama Müdürü Lütfi Ergen tutuklandı.

2'Sİ SAVCILIKTAN 7'Sİ HAKİMLİKTEN SERBEST

ASAT Genel Müdür Yardımcısı Necdet Erol ile şoförler Yusuf Nasuh ve Abdullah Bağcı'nın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Gözaltına alınan Antalya Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler eski Daire Başkanı Selahattin Artun, ALDAŞ İdari İşler ve Bilişim Şube Müdürü Yüksel Özdoğan, ASAT Özel Kalem Şoförü Oktay Özalp, ALDAŞ Özel Kalem Şoförü Mehmet Yavuz ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız ve ASAT Kanalizasyon Daire Başkanı Bekir Kumbul ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.