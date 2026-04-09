Antalya'da 3 günde 120'nin üzerinde kuş türü gözlemlendi

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu tarafından her yıl kentte kuş gözlem kampı düzenleniyor. Bu yıl da 3-5 Nisan tarihleri arasında, kentin en önemli göçmen kuş rotalarından biri olan Manavgat ve Serik sahil kesimlerinde Antalya Kuş Gözlem Kampı gerçekleştirildi. Kampa, Türkiye'nin dört bir yanından katılım gerçekleşti. Kamp boyunca kuş gözlemcileri tarafından 120'nin üzerinde kuş türü gözlemlendi.

AKDENİZ KIYILARINDA GÖÇ DÖNEMİ

Antalya Kuş Gözlem Topluluğu'ndan Gökçe Coşkun, bu yıl beşincisi düzenlenen kuş gözlem kampının çevre bilincini artırmanın yanında, kuş gözlemcilerini bir araya getiren bir etkinlik olduğunu söyledi. Kuş gözlem kampında Akdeniz'in Antalya kıyılarında ilkbahar göçünün izlendiğini anlatan Coşkun, "Birçok yeni kuş gözlemcisi meraklı kişiler geldi. Özellikle çocuklar yanımızdaydı. Manavgat nehir ağzı bölgesinde onlarla 3 gün boyunca kuş gözlemi yaptık" dedi.





ÇEVRE KİRLİLİĞİNE DİKKATİ ÇEKTİ

Manavgat nehir ağzı bölgesinde belirli alanlar olduğunu ama bu alanların çok iyi korunmadıklarına dikkati çeken Coşkun, "Çöplük ve çevre kirliliği ile mağdur olmuş bölgeler. Hem bu alanlara gelen katılımcılar gördü hem Manavgat Belediye Başkan Vekili kampımızı ziyaret ederek ona da bu konuda bilgi verdik. 3 gün boyunca 120'nin üzerinde kuş türü tespit ettik. 150'den fazla katılımcı oldu. Tabii ki belirli alanları koruyarak, kuşlara çok yaklaşmadan, uzaktan gözlemleyerek, teleskop kurarak hem fotoğraflarını çektik hem de onları izledik. Yeni gelen katılımcılar farklı türleri görme şansı elde etti" diye konuştu.

NADİR TÜRLER DE GÖRÜLDÜ

Gözlemi yapılan bazı türleri anlatan Coşkun, "Örneğin sarı başlı kuyruk sallayan, yeşil arıkuşu bölgemiz için nadir. Geçen yıl da görmüştük. Bu sene çok yakından katılımcılara kendini gösterdi. Tepeli patkayı gördük. Bunun dışında kaşıkçı, balık kartalı gibi türler de kampımıza şenlik havası kattı. Hava şartları kötüydü ilk gün. Oldukça çamur ve toprak yağdı. Buna rağmen katılımcılarla beraber dolunun altında gözlem yaptık ve hiçbiri bu konuda rahatsızlık belirtmedi" dedi.





ANTALYA'DA 320'NİN ÜZERİNDE TÜR SAYISI

Antalya'da bugüne kadar 320'nin üzerinde kuş türü gözlemlendiğini belirten Coşkun, "Türkiye'de ise 500-505 arasında kuş türü gözlemlenmiş durumda. Antalya sahili büyük bir sahil. Biz burada genellikle ilkbahar göçünde çok fazla kuş türü görüyoruz. Güneyden kuzeye göç eden türlerin ilk uğrak noktası burası. Bazıları Akdeniz'i aşıp geliyor, bazıları Hatay, Adana üzerinden gelen türler. Kıyı şeridini takip ederek burada konaklama yapıyor. Bazıları besleniyor, belli süre kalıp tekrar devam ediyor. Örneğin çöl ötleğeni, Kıbrıs kuyrukkakanı, çöl kuyrukkakanı gibi türler. Bunlar; çöl habitatını seven türler, 1 gün kadar kalıp gidiyor. O nedenle 3 gün boyunca aynı alanları sürekli taradık. Her gün farklı kuşların alanlarda olduğunu gördük. Bu da Antalya, Akdeniz bölgesinin önemli bir çöl habitatı, orman habitatı hepsinin bir arada bulunması, biyoçeşitliği açısından yüksek olduğunu gösteriyor. Kuş gözlem kampımız herkese açık. Kuş gözlemcisi olmalarına gerek yok. Sadece gelip kuşlarla temas etmeleri, kuşları görmeleri, onların bizimle beraber yaşıyor olduğunu hissetmeleri bile çok önemli. Çünkü böyle bireyler olursa çevreye ve hayvanlara yönelik bilincimiz çok daha artacaktır" diye konuştu.