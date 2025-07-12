Antalya'da acı olay... Polis memuru 'tayin' yolunda kaza yaptı: Aynı aileden 3 ölü, 3 yaralı

Antalya'da görev yapan polis memuru Bekir Tatlı (37), tayini çıktığı Adıyaman'a ailesiyle birlikte giderken Konya'nın Derebucak ilçesi yakınlarında trafik kazası geçirdi.

Otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen korkunç kazada Tatlı'nın eşi Feyzanur Tatlı (32), iki aylık oğlu Bilge Kaan Tatlı ve baldızı Ayşe Sultan Genç (11) yaşamını yitirdi.

POLİS MEMURU AĞIR YARALI

Kazada sürücü Bekir Tatlı ile birlikte kayınvalidesi Gülnur Genç (63) ve kayınpederi Bayram Genç (59) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Beyşehir Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Durumu ağır olan polis memuru Tatlı, daha sonra Konya Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne nakledildi.

TAYİNİ ÇIKMIŞ!

Ailenin, görev yeri değişikliği nedeniyle Adıyaman'a taşınmak üzere yola çıktığı belirtildi. Hayatını kaybeden üç kişinin cenazelerinin otopsi işlemlerinin ardından memleketleri Kocaeli'ye gönderileceği öğrenildi.