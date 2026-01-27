Antalya’da dört belediye başkanı için soruşturma izni

Antalya’da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal hakkında Şirinyalı Mahallesi 5823 ada 1 ve 2 parsellerde bulunan Rıdvan Güzel’e ait La Mare isimli bina ile ilgili İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni çıktı.

Muratpaşa’daki 15 katlı bina için şehircilik ilke ve esaslarına aykırı işlem yürütüldüğü kanaatine varıldığı ve başkan ve çalışanlarından bazılarının görevlerini kötüye kullandıkları öne sürüldü. Konyaaltı eski belediye başkanı Semih Esen ile mevcut CHP’li belediye başkanı Cem Kotan hakkında da Konyaaltı sahilinin batısında yapımı devam eden Fenix İnşaat ile ilgili soruşturma açıldı.

Her iki CHP’li başkan için planlarda konut ve ticari alan olmasına karşın, otel olarak yapılmasına göz yumdukları iddiasıyla soruşturma izni verildi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve eski genel sekreter yardımcısı Serkan Temuçin hakkında da aykırı yapılaşmaya isteyerek göz yummak iddiasıyla soruşturma izni verildi.