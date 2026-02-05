Antalya’da eşine şiddet uygulayan sanığa iyi hal indirimi uygulandı: Ya cesaretlendirirse?

Antalya’da yaşayan Sabiha İ., 2024’te boşanma aşamasında olduğu eşi Ümit İ. tarafından şiddet gördüğünü öne sürerek konuyu yargıya taşıdı. Davada önceki gün Kumluca 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada karar açıklandı. Mahkeme sanık Ümit İ’ye kasten yaralama suçundan 2 yıl 4 ay 22 gün, kadına karşı tehdit suçundan 1 yıl 15 gün hapis cezası verirken hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) karar verdi.

Sabiha İ’nin avukatlarından Türkan Kara, verilen kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi. Kara, “Sabiha’nın saçları yolundu, tırnakları kırıldı. Balkondan atılmaya çalışıldı. Yüzünde kalıcı iz kaldı. Ayrıca WhatsApp mesajlarıyla kanıtlanmış olan tehditler var. Buna karşın o arbedede şahıs kendi de yaralandığı için Sabiha’dan şikâyetçi oldu” dedi.

Cezada indirim uygulandığını belirten Kara, “Görünürde ‘eşe karşı silahla yaralama’ denerek ceza önce artırıldı ama ardından altıda bir oranında bir indirim yapıldı. Bu kabul edilemez. Yetmedi. İyi hal dediğimiz, duruşmalardaki hal hareketleri nedeniyle tekrar suç işleyeceğine ilişkin mahkemede bir kanaat oluşmadığı düşüncesiyle ve ceza belli bir sınırın altında kaldığı için sonuç olarak hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi” ifadelerini kullandı.

ÜST MAHKEMEYE TAŞINIYOR

Dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıklayan Kara, “Burada şahsın geleceğini düşünerek ona indirim yapan mahkeme, Sabiha’nın bundan sonraki yaşamında ne kadar korumasız kalacağını hiç hesaba katmamış oluyor. Bu bizim için kabul edilemez ve itirazlarımızı yapacağız. Sabiha kendi açısından tedirgin ve kaygılı. Kararın bu şahsı daha da cesaretlendirerek kendisine bir şey yapma ihtimalini artırdığını, can güvenliği olmadığını düşünüyor” diye konuştu.