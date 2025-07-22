Antalya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ihbarları üzerine belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 9 kadın kurtarıldı.
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İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, fuhuş ihbarları üzerine belirlenen adreslere sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı, fuhşa zorlandıkları öne sürülen 9 kadın kurtarıldı.