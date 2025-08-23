Antalya’da kültüre darbe vuruluyor: Arkeoloji Müzesi önünde yıkım tepkisi

Antalya’nın simge yapılarından Antalya Arkeoloji Müzesi önünde önceki gün düzenlenen basın açıklaması, geniş bir katılımla yapıldı.

Müze Çalışma Grubu tarafından organize edilen açıklamaya CHP İl başkanı Nail Kamacı’nın yanı sıra, Antalya milletvekilleri Aliye Coşar, Cavit Arı, Mustafa Erdem, CHP il yöneticileri, ilçe başkanları ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı. İl başkanı Nail Kamacı, müzenin yıkım sürecine tepki göstererek “İlk gündem beri sizlerle birlikte mücadele veriyoruz, vermeye devam edeceğiz. Antalya Müzesi halkındır, yıkılamaz. Bu kültüre bir darbedir. Bu yıkımı hafızalardan asla silemeyeceksiniz. Tarihi ve kültürel açıdan kentimizin simgesi olan müzemizin yıkılmasına sessiz kalmayacağız” ifadelerini kullandı.

‘DİKKATLERİNİ ÇEKMİŞ’

Müze Çalışma Grubu’ndan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Şanlı, müze alanının turistik bir alan haline getirileceği hesabıyla yıkım kararı alındığını öne sürerek “Müzenin hemen önü doğal SİT alanı olan falezlerin ünlü Konyaaltı Sahili ile birleştiği nokta. Geçen yıl bu bölgenin falezleri kesin korunacak hassas alandan çıkartılmıştı.

Müzenin ve hemen yanındaki karayolları misafirhanesi ile lojmanları ile birlikte çok geniş bir alan ortaya çıkıyor. Müze alanının hemen arkasında da turizm bakanlığı uygulama oteli bulunuyor. Bu kadar geniş bir alan bir turizmci olan bakanının dikkatini çekmiş olmalı. Tepkiler gelince niyetlerini gündeme getiremediklerini düşünüyorum” dedi.