Antalya’da kurultay talebi

26.05.2026 04:00:00
Bülent Ecevit
CHP Antalya İl Örgütü, parti içindeki gelişmeler üzerine olağanüstü kurultay çağrısında bulundu. Görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da “İlk adım en kısa sürede kurultayın toplanmasıdır” dedi.
CHP Antalya İl Örgütü gelişmeler üzerine kurultay çağrısında bulundu. Açıklamada, “Partimizin birlik ve bütünlüğünü koruyacak demokratik zeminin güçlendirilmesi adına kurultayın acilen toplanması gerektiğine ilişkin talebimizi de kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Cumhuriyet Halk Partisi bu zor günleri de aşacak kudrete sahiptir. Bunun ilk adımı da daha önce de söylediğim gibi en kısa sürede kurultayın toplanmasıdır” dedi.

