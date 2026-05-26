Antalya’da kurultay talebi

CHP Antalya İl Örgütü gelişmeler üzerine kurultay çağrısında bulundu. Açıklamada, “Partimizin birlik ve bütünlüğünü koruyacak demokratik zeminin güçlendirilmesi adına kurultayın acilen toplanması gerektiğine ilişkin talebimizi de kamuoyuyla paylaşıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan görevden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Cumhuriyet Halk Partisi bu zor günleri de aşacak kudrete sahiptir. Bunun ilk adımı da daha önce de söylediğim gibi en kısa sürede kurultayın toplanmasıdır” dedi.