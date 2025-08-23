Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da oda başkanı dehşet saçtı... Kadın personeli ile arkadaşını öldürüp, intihar etti!

Antalya'da oda başkanı dehşet saçtı... Kadın personeli ile arkadaşını öldürüp, intihar etti!

23.08.2025 09:02:00
DHA
Antalya'da oda başkanı dehşet saçtı... Kadın personeli ile arkadaşını öldürüp, intihar etti!

Antalya'da Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre, iş yerinde çıkan tartışma sonucu yanında çalışan Elif Kılıç ile kadını ziyarete gelen arkadaşı Hasan Fırat’a tabancayla ateş açtı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kılıç ve Fırat hayatını kaybederken, olay yerinden ayrılan Üre ise kısa sürede sonra otomobilinde tabanca ile kendisini başından vurarak yaşamına son verdi.

Kepez ilçesine bağlı Yeni Mahalle 2428 Sokak üzerinde bulunan pastanede dün saat 22.00 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

Antalya Pastacılar Odası Başkanı Kerim Üre’ye (54) ait pastanede çalışan Elif Kılıç (32), iş yerine gelen arkadaşı Hasan Fırat (30) ile masada oturup sohbet etmeye başladı. İkili arasında kısa süre sonra henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı.

İddiaya göre; tartışma sırasında tarafların sesi yükselince iş yeri sahibi Kerim Üre masaya geldi. Tarafları sakinleştirmeye çalışan Üre ile Hasan Fırat arasında da sözlü atışma yaşandı. Dakikalar içinde gerginlik büyüyerek kavgaya dönüştü.

Yaşanan arbede sırasında Kerim Üre, belinden çıkardığı tabancayla Hasan Fırat’a ateş etti. Kurşunların hedefi olan Fırat yere yığılırken, kavgayı ayırmaya çalışan Elif Kılıç da açılan ateş sonucu vuruldu.

Image

YARALILAR KURTARILAMADI

Kerim Ürey olay yerinden uzaklaşırken, silah sesleri çevrede endişe ve korkuya neden oldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri, yerde kanlar içinde kalan Kılıç ve Fırat’a ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Durumları ağır olun Kılıç ve Fırat, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİLİNDE ÖLÜ BULUNDU

Olayın ardından otomobiliyle olay yerinden uzaklaşan Kerim Üre’nin yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı arama başlattı. Kısa süre sonra Kepez ilçesi Habibler Mahallesi 5509 Sokak üzerinde park halindeki aracı fark eden ekipler, kontrol için yaklaştı. Yapılan incelemede Kerim Üre’nin direksiyonda başından vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirlendi.

Otomobilin içinde tabanca da ele geçirildi. İlk incelemelere göre Üre’nin kendi silahıyla yaşamına son vermiş olabileceği değerlendirildi.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri hem pastanede hem de Üre’nin aracının bulunduğu noktada delil çalışması yaptı. Polis, tarafların arasındaki tartışmanın nedenini belirlemek için hem görgü tanıklarının ifadelerini hem de güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

