Antalya'da bir orman yangını daha

Antalya Gazipaşa'ya bağlı Beyobası Mahallesi ve Cumhuriyet Mahallesi’ndeki Karadağ mevkisindeki ormanda saat 06.00 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye yangın söndürme ekipleri sevk edildi.

Yangına, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Gazipaşa İtfaiye Birimi ekipleri karadan müdahale ederken, helikopter de söndürme çalışmasına yardımcı oluyor.

AKSU'DA DA YANGIN ÇIKTI

Dün Antalya'nın Aksu ilçesinde bir orman yangını çıkmıştı. Edinilen bilgiye göre; Antalya’nın Aksu ilçesine bağlı Yurtpınar ve Fettahlı mahallelerinde akşam saatlerinde ormanlık alanlarda çıkan yangınlar kontrol altına alındı.