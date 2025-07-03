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Antalya'da orman yangını!

Antalya'da orman yangını!

3.07.2025 11:28:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.

Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.

Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi.

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