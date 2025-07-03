Antalya'da orman yangını!

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi.
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Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi'ndeki ormanda, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
Ekipler, alevleri söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başladı.
Yangının evlere sıçrama tehlikesi olduğu için TOMA desteği de istendi.