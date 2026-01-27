Antalya'da peş peşe hortumlar: Seralar yıkıldı, çatılar uçtu

Antalya'da geceden beri etkili olan şiddetli yağış ve fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış ve fırtına nedeniyle araçlar yolda mahsur kaldı, seralar zarar gördü.

Bir aracın üzerine sundurma devrildi. Kent genelinde sağanak ve fırtına etkili olurken, Kumluca, Finike, Aksu ve Manavgat ilçelerinde yaşanan hortumlar, büyük zarara yol açtı. Finike'de sahilden gelen hortum, sahil yolundaki yönlendirme levhalarını devirdikten sonra Yeni Elmalı Yolu güzergahına ilerledi.

Yeni Elmalı Yolu üzerindeki Saklısu Mahallesi'nde seralara zarar veren hortum, çevredeki apartmanlarda da hasara yol açtı.

KUMLUCA'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Kumluca ilçesine bağlı Mavikent Mahallesi'nde denizden gelen hortum, Yalı mevkisinden Yenice mevkisine doğru ilerledi. Hortum, seralara, enerji nakil hatlarına ve evlerin çatılarına kurulu güneş enerjisi sistemlerine zarar verdi.

Enerji nakil hatlarında meydana gelen arıza nedeniyle mahallede elektrik kesintisi yaşandı.

100 DÖNÜME YAKIN SERA ZARAR GÖRDÜ

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, Mavikent Yenicepınar'a doğru ortalama 300 metre eninde bir hortum meydana geldiğini belirterek, "Burada 100 dönüme yakın seranın zarar gördüğünü tahmin ediyoruz. Tabii gece olunca çok fazla göremiyoruz, elektrik de kesik olunca. Allah'a çok şükür, hamdolsun can kaybımız yok, yaralımız yok. Gündüz vakti olsaydı, seraların içinde mutlaka çalışanlar olurdu. Akşam ezanı ve yemeğinden sonra meydana geldi. Tüm çiftçilere geçmiş olsun" dedi.

ÇOK SAYIDA AĞAÇ DEVRİLDİ

Manavgat'ta gece saatlerinde denizden gelen hortum da çok sayıda ağacın kökünden sökülüp devrilmesine neden oldu. Hortum nedeniyle muz seraları yıkıldı, evlerin çatıları zarar gördü. Çolaklı Mahallesi'nin bir sokağı tamamen çatıdan dökülen kiremitlerle kaplandı. Kiremitler bazı evlerin camlarından içeri savruldu, panjurlar, klimalar ve güneş enerjili su ısıtma sistemleri zarar gördü. Elektrik ve telefon hattı kabloları zarar gören mahallede ekiplerin çalışması sürüyor. Denizyaka Mahallesi'nde de hortum nedeniyle seralar ve tarım alanları zarar gördü. Kumköy bölgesinde de çok sayıda ağaç devrildi.

HORTUM TEKNELERİ PARÇALADI

Aksu ilçesinde gece saatlerinde fırtına ve şiddetli yağış etkili oldu. Aksu Çayı üzerinde gece saatlerinde oluşan hortum nedeniyle çayda bulunan milyonlarca liralık tekneler zarar gördü. Çay üzerinde bulunan bazı tekneler hortumla birlikte karaya; karadaki bazı tekneler de parçalanarak metrelerce uzağa savruldu. Bakım için karada bekleyen teknelerin bazıları da birbirleri üzerine devrildi.

BARAKALAR YERLE BİR OLDU

Çay kenarındaki barakalar yerle bir olurken, köprü üzerindeki aydınlatma direkleri ve iskeleler parçalandı. Vatandaşlar günün ağarmasıyla birlikte hortumun geçtiği bölgeye gelerek, zararlarını tespit etmeye çalıştı. Zarar gören yerleri kontrol eden tekne sahipleri, kopan parçaları çevrede aradı. Teknelerin yakınında yer alan köprüden ilerleyen bir araç, hortum sırasında teknelerden savrulan tahta parçalarından zarar gördü.

'ZARARIMIZ BÜYÜK'

Aksu Çayı üzerindeki teknesi hortumda zarar gören Burhan Bulut, "Hortum olduğunda evdeydim. Haber geldi, tekneme bakmaya geldim. Teknemde maddi hasar olduğunu gördüm. Çay üzerindeki tekneler birbirinin üzerine yıkıldı. Hortum gelmiş, buradaki her şeyi uçurmuş. Kıyıdaki tekneler metrelerce ileriye savrulmuş. Zararımız büyük" dedi.

HALI SAHANIN ÇATISI ÇÖKTÜ

Kepez ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki bir halı sahanın çatısı, maç hazırlıkları yapıldığı sırada kuvvetli rüzgarla çöktü. Çatıdan gelen seslerden tedirgin olan futbolcular, koşarak sahadan çıktı. Futbolcular sahayı terk ettikleri anda çatıda çökme yaşandı.