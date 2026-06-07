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Antalya’da rekor nem ve sıcaklık: Sahiller doldu taştı, tatilciler serinlemek için denize koştu!

Antalya’da rekor nem ve sıcaklık: Sahiller doldu taştı, tatilciler serinlemek için denize koştu!

7.06.2026 15:09:00
Güncellenme:
DHA
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Antalya’da rekor nem ve sıcaklık: Sahiller doldu taştı, tatilciler serinlemek için denize koştu!

Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, 30 dereceyi aşan hava sıcaklığı ve yüzde 80'e ulaşan yüksek nem oranıyla son haftaların en sıcak ve bunaltıcı günlerinden birini geride bıraktı. Deniz suyu sıcaklığının 26 dereceye ulaştığı kentte, yerli halk ve yabancı turistler serinlemek için ünlü dünyaca ünlü plajlara akın etti.
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Antalya’da hava sıcaklığının 30 derecenin üzerine çıkması ve nem oranının yüzde 80 seviyelerine ulaşmasıyla kent, son haftaların en sıcak günlerinden birini yaşadı. Sıcak hava nedeniyle sahiller dolup, taştı.

Deniz suyu sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü kentte sahiller dolup taşarken, vatandaşlar ve turistler serinlemek için plajlara akın etti. Sıcak havadan bunalanlar denizde serinlemeye çalışırken, bazı tatilciler güneşlenmeyi tercih etti.

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Sahil bandındaki yeşil alanlarda gölgelik noktalarda vakit geçirenler de dikkati çekti. Bazı ziyaretçiler Konyaaltı Sahili ve Beydağları manzarasına karşı fotoğraf çektirirken, bazıları sahil boyunca yürüyüş yaptı. Su sporlarına ilginin arttığı sahilde bazı kişiler jet-ski, deniz paraşütü ve kano gibi aktiviteler yaptı.

Plaj işletmeleri ile sahil çevresindeki işletmelerde de hareketlilik gözlendi. Hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde de yüksek seyretmesinin beklendiği kentte, sahillerdeki yoğunluk devam ediyor. 

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