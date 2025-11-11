Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da Rus uyruklu kadın otel odasında ölü bulundu!

Antalya'da Rus uyruklu kadın otel odasında ölü bulundu!

11.11.2025 12:02:00
Güncellenme:
İHA
Takip Et:
Antalya'da Rus uyruklu kadın otel odasında ölü bulundu!

Alanya ilçesinde bir otelde konaklayan 63 yaşındaki Rus uyruklu Natalia Baryluk, odasında ölü olarak bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kızlarpınarı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir otelde saat 10.00 sıralarında şüpheli bir ölüm meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre; otelde konaklayan Rus uyruklu Natalia Baryluk'tan (63) haber alamayan otel görevlileri, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Baryluk'un hareketsiz şekilde yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin otelde yaptığı çalışmaların ardından Baryluk'un cansız bedeni, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İlgili Konular: #turist #Antalya #ölü bulundu #Rus

İlgili Haberler

Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu!
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu! Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde Abdullah Seyar (54) yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
38 yaşındaki kadın tarlada ölü bulundu
38 yaşındaki kadın tarlada ölü bulundu Samsun’da epilepsi hastası olduğu öğrenilen bir kadın, yakınlarının arama çalışmaları sonucu tarlada ölü bulundu. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu Adıyaman’da 69 yaşındaki erkek yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.