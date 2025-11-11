Antalya'da Rus uyruklu kadın otel odasında ölü bulundu!

Antalya'nın Alanya ilçesine bağlı Kızlarpınarı Mahallesi Türkmenbaşı Caddesi üzerinde bulunan bir otelde saat 10.00 sıralarında şüpheli bir ölüm meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre; otelde konaklayan Rus uyruklu Natalia Baryluk'tan (63) haber alamayan otel görevlileri, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Odaya giren ekipler, Baryluk'un hareketsiz şekilde yattığını belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yeri inceleme ekiplerinin otelde yaptığı çalışmaların ardından Baryluk'un cansız bedeni, ALKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.