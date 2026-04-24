Antalya’da rüşvet davasında tahliye: Eski SGK İl Müdürü ve 2 müfettiş serbest

Antalya’da özel tıp merkezlerini denetledikleri sırada rüşvet aldıkları iddiasıyla yargılanan eski SGK İl Müdürü Selim E. ile iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B., davanın ikinci duruşmasında hakim karşısına çıktı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, yaklaşık 10 aydır tutuklu bulunan üç sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

RÜŞVET DAVASININ İKİNCİ DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

'Rüşvet almaya teşebbüs' suçlamasıyla Selim E., Erdoğan Ö. ve Murat Ayhan B. Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ikinci kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmada sanıklar ve müştekilerin savunmaları alınırken, bu duruşmada tanıklar dinlendi.

Savunmasında isnat edilen suçlamayı kabul etmediğini kaydeden Murat Ayhan B., suçsuz olduğunu belirterek, tahliyesini ve beraatını talep etti.

"KUMPAS KURULDU” İDDİASI

Davanın ikinci duruşmasında savunma yapan sanıklar suçlamaları reddetti. Başmüfettiş Erdoğan Ö., görevlerini titizlikle yaptıklarını ancak denetimden kurtulmak isteyen hastane sahiplerinin kendilerine kumpas kurduğunu iddia etti:

"Biz kamu görevi yapmak için geldik, denetlenen iş yeri sahibi yapılan denetimden sonuç çıkartmış olacak ki, bu denetimden kurtulmak için üzerimize kumpas kurdu. Onurum zedelenmeye çalışılmaktadır. Herhangi bir kayıtta alışverişin içinde olmadığım bellidir, böyle bir suçu işlemedim, tek amacım kamu düzenini sağlamaktır.

Yol gösterici olmak suretiyle yapılacak işleri belirttik. Her yaptığımız işi bir amaca yönelikmiş gibi ortaya atmaya çalıştılar, böyle bir suçu işlemedim. Yasal olmayan işleri örtmek için başka suçlar istinat edilmektedir. Murat Bey’in bilgisayarı ve yazıcı çalışmadı. Benim bilgisayarımla ilgili arızalandığına yönelik başvurum var. Şikayetçiler, yapmış olduğumuz her işlem ve işi başka bir anlam kazandırmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum."

Selim E. ise ele geçirilen paranın danışmanlık hizmeti bedeli olduğunu savundu.

SAVCI CEZA İSTEDİ MAHKEME TAHLİYE ETTİ

Duruşma savcısı, sanıkların "Rüşvete teşebbüs" suçundan cezalandırılmalarını talep eden mütalaasını sundu.

Ancak mahkeme heyeti, delillerin büyük oranda toplanmış olmasını gerekçe göstererek, tutuklu üç sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vererek duruşmayı erteledi.

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı 54 sayfalık iddianameye göre, iş başmüfettişleri Erdoğan Ö. ile Murat Ayhan B., 2025 yılı 'Sağlık Sektörüne Yönelik Programlı Teftiş' kapsamında Antalya'da görevlendirildi. İki müfettişe, üç özel hastaneyi denetleme görevi verildi. Müfettişler, 9 Mayıs 2025'te daha önceden tanıdıkları ve danışmanlık şirketi de bulunan eski SGK Antalya İl Müdürü Selim E. ile iletişime geçti. İddianameye göre, 2 müfettiş, Selim E.'ye denetleyecekleri hastanelerin isimlerini verip hazırlıklı olmalarını istedi, müfettişler ile eski il müdürü arasında zımni anlaşma yapıldı. İddianamede, bu anlaşmayla müfettişlerin hastanelerde denetim ve teftişi güçleştireceği, Selim E.'nin de kişisel menfaat karşılığında iş yerlerinin denetimi sorunsuz geçirmelerini sağlayarak, sıkıntılarını çözeceği kaydedildi.