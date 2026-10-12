Antalya'da şarj istasyonunda elektrikli araç alev aldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde şarj istasyonunda bulunan elektrikli araç, şarj edildiği sırada alev aldı.
Olay, 11 Ekim günü saat 06.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'ndeki D-400 kara yolu üzerinde bulunan bir şarj istasyonunda meydana geldi.
Şarj edilen elektrikli araçtan alevlerin yükseldiğini gören çevredeki yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İTFAİYE EKİPLERİ UZUN SÜRE MÜDAHALE ETTİ
İhbar üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin uzun süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
YENİDEN ALEVLENME RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI
Yangının söndürülmesinin ardından elektrikli araç, bataryalarının yeniden alev alma ihtimaline karşı çekici yardımıyla güvenli bir alana taşındı.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.