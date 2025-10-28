Antalya'da sır olay... Avukat evinde ölü bulundu: Bakıcısı ifadeye götürüldü

Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 131 sokak üzerinde yer alan 4 katlı apartmanın birinci katında dün saat 17.00 sıralarında; bakıcısıyla beraber yaşayan ve kronik rahatsızlıkları bulunan avukat Enver Kaynak, yaklaşık 1 saat dışarı çıktıktan sonra eve dönen bakıcısı tarafından yerde yüzüstü düşmüş şekilde bulundu.

ÖLÜ BULUNDU

Bakıcısı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Kaynak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Belediye tabibi ölümü şüpheli bulurken, olay yerine suç araştırma ve cinayet büro amirliği ekipleri de sevk edildi.

BAKICININ İFADESİ ALINACAK

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Enver Kaynak'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Kaynak'ın bakıcısı ise ifade vermek üzere polis ekipleriyle olay yerinden ayrıldı.