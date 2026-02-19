Antalya'da sır ölüm: Bir evde 2 kişinin cansız bedeni bulundu!

Antalya Muratpaşa'da Konuksever Mahallesi 821 Sokak'taki bir evde arkadaşıyla yaşayan Özgür Yeke'den (47) haber alamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
ÖLÜ BULUNDULAR
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yeke ve ismi öğrenilemeyen arkadaşının hayatını kaybettiğini belirledi.
SİLAH VE 3 BOŞ KOVAN BULUNDU
Evde yapılan incelemede silah ve 3 boş kovan bulunduğu öğrenildi.
Cenazeler incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Polisin olaya ilişkin araştırması sürüyor.