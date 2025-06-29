Cumhuriyet Gazetesi Logo
Antalya'da tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Antalya'da tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

29.06.2025 11:47:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
Antalya'da tedirgin eden balık ölümleri: İnceleme başlatıldı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Turizm Bölgesi'nde denize dökülen su kanalında ölü balık kıyıya vurdu. Tarım ve Orman Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı.

Manavgat'ın dünyaca ünlü tatil merkezi olan Side'de, 5 yıldızlı iki otelin arasından geçerek denize akan su kanalında yüzlerce ölü balık kıyıya vurdu.

Çevredekiler tarafından İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılan ihbarın ardından bölgede incelemeler başlatıldı.

“KİMYASAL” İDDİASI

Yetkililer tarafından yapılan ilk tespitlere göre, balık ölümlerinin sebebinin su kanalına kimyasal maddelerin karışması sebebiyle olabileceği değerlendirildi.

Geçen yıllarda da kanalda benzer şekilde balık ölümlerinin yaşandığı belirtildi. Manavgat Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü yetkilileri tarafından ölü balıklardan ve kanal suyundan inceleme amacıyla örnekler alındı.

İlgili Konular: #Antalya #balık ölümleri